Les voy a contar que para mí no fue solo un gran gane. Yo tenía 3 años de edad y es el primer partido que recuerdo haber visto. Quizás mi recuerdo no es súper inmaculado pero vuelvo atrás y me parece estar viendo a mi papá gritando el gol narrado por “Pilo” Obando (q.d.D.g.) y, con el paso de los minutos, acongojado en un sillón durante el resto del juego; así que si tengo un primer contacto con el fútbol, se lo debo a una única fecha: 2 de agosto de 1984.