En los últimos 16 años, 27 diputados se han declarado independientes en Costa Rica. Toda una decisión que cambia muchas cosas; desde potestades que pierden los legisladores y el partido, hasta un cambio en el voto que los ticos depositaron en las urnas, pues si yo voté por Perencejo del partido Pepito, es posible que no me guste --o sí-- que Perencejo diga que ya no es de Pepito y funde el Bloque Pepita 😛