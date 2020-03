La naranja es una buena fuente de vitamina C. La vitamina C no te defiende del coronavirus. Comer naranjas o tomar jugo de naranja puede ayudar a que tengás una dieta saludable y balanceada, junton con otros alimentos. Y llevar una dieta sana junto con niveles de estrés controlados, sí ayudan a que tu sistema inmune está equilibrado.