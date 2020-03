6-- Con un respirador pulmonar hospitalario, se puede garantizar hasta un 100% de oxígeno para el paciente . Una persona enferma con este síndrome casi no recibe oxígeno con el aire normal porque sus alvéolos están tapados. Del 21% de oxígeno del aire casi no entra nada a la sangre. El ventilador, que provee un 100% de oxígeno directamente, logra que por los huequitos alveolares donde no hay líquido ni células de defensa, se cuele suficiente oxígeno para mantener a la persona viva mientras los pulmones se desinflan y se atienden los síntomas.