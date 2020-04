La radiación ionizante es la que se encuentra en los rayos del Sol. Por eso usamos bloqueador cuando vamos a exponernos a su luz natural. También es la radiación de los rayos X que se usan en equipos médicos de radiología. Exponernos a estas máquinas una vez cada cierto tiempo no nos afecta en demasía, pero los médicos y técnicos que usan estas máquinas necesitan protección para no ver su salud afectada. Repetimos: esta no es la radiación que usa el 5G.