“Lo mejor que podemos hacer, si no vamos a hacer nada para ayudar, es no estorbar el trabajo del gobierno lanzando discursos incendiarios que no ayudan a salir de la crisis”, apunta la doctora Gamboa. “En momentos de crisis, como no sabemos o no queremos lidiar con las angustias, solemos buscar a personas o grupos para atacarlas de muchas formas. Tratemos de hacernos cargo del propio miedo y la propia tristeza sin tirarselas a nadie. Tratemos de acogernos y acoger, sobre todo a quienes están en peores condiciones; aflojemos la dureza y el odio con el que nos juzgamos. Pongamos las ganas de perjudicar en modo avión”.