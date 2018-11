Puede llegar a picar cualquiera que quiera hacerlo, no tiene que tener un carro modificado ni nada similar; lo puede hacer con su vehículo particular, solo se debe llenar una boleta y pagar la entrada. Así como cumplir con los requisitos generales que son contar con licencia al día y que el vehículo (carro o motocicleta) no sobrepase los 98 decibeles de ruido.