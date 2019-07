Al verme en un sitio emocional cada vez más confuso, me dejaron hacer algo de ejercicio de tren superior y fue así como conocí el crossfit. Me gustó, pero no era suficiente, porque lo que extrañaba era la adrenalina de competencia. Pero el mundo me decía que eso estaba fuera de la cartelera. Que era imposible. Otra vez esa engañosa palabra.