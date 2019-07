El fútbol siempre me generó una sensación especial. Ver una bola me producía una felicidad inexplicable desde muy corta edad. Recuerdo usar las muñecas que me compraban mis padres como porteras o defensas en mis partidos imaginarios, unos que duraban horas. Fueron mis primeras oponentes, porque las esquivaba a todas hasta poder meter un gol. También me acuerdo de cuando me mi mamá me llevaba al supermercado y yo quedaba congelada simplemente admirando el estante donde estaban los balones, porque sabía que era muy pequeña y no alcanzaría para agarrarlos. Para mí esa vista era como un atardecer: bello e intocable.