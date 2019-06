Recuerdo que mi papá me recogió ese día en el viejo Estadio Nacional y al ver mis lágrimas decidió tomar el teléfono. Entré en pánico, porque sospechaba lo que iba a hacer. Sí, llamaría al técnico. Le dije que por favor no lo hiciera, pues no quería ser el típico niño o adolescente por el que sus padres intervienen en algo que no fue capaz de hacer solo.