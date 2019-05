Sin embargo, dejar de respirar no estaba entre las cartas. Aún no. Mi mamá me instó a mudarme permanentemente a Costa Rica para reconectarme con mis raíces latinas y, un año más tarde, decidí hacerlo. Definitivamente necesitaba ese cambio, porque el susto de la muerte fue tal que me obligó a querer entender el control del cuerpo y las emociones humanas. Porque la ira que llevaba en mí me iba destruir. Fue eso lo que me condujo a sumergirme por completo en las artes marciales, específicamente en el jiu-jitsu brasileño, del cual hoy soy cinturón negro.