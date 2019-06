Sin embargo, tenía un grave problema. Su mente no podía materializar ningún futuro, debido a que no encontraba su lugar en el mundo. Era solitario, un poco tímido. No encajaba pateando bolas, no disfrutaba de los videojuegos y no se llevaba con las computadoras, tal y como sí lo hacían el resto de niños de su edad. Simplemente no se sentía atraído por lo mismo que todos los demás.