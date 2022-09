Lo que descubrí al buscar boletos a Madrid en Iberojet

No sé si les ocurre lo mismo, pero la emoción de viajar comienza al momento de digitar los números de la tarjeta para comprar los boletos aéreos.

Cada línea aérea tiene sus particularidades y les cuento en esta nota lo que descubrí en el caso de Iberojet, que hace ese ansiado vuelo entre San José y Madrid, España, a un precio menor.

Por este mes de setiembre, Iberojet aún tiene tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábado), pero a partir de octubre conectará ambos países los martes y sábados, pues ya pasó el verano europeo.

Esta aerolínea ofrece tres familias tarifarias; todas le incluyen menú de comida abordo y un equipaje de mano de máximo 10 kilos. La más económica se denomina Basic, luego está la Economy y por último la Flex.

Tanto la Economy como la Flex le permiten llevar una maleta facturada con un máximo de 23 kilos de peso. Además, la Flex es la única con la que puede hacer cambios ilimitados en el itinerario sin penalización hasta 15 días antes del viaje (sí aplica nivelación tarifaria), o bien cancelar el viaje hasta 15 días antes de la salida, solo con €150 de penalización.

Una vez que escoja la familia tarifaria que más le conviene, si lo desea puede seleccionar Turista+, que por $170 adicionales por trayecto le permite viajar en un asiento premium, llevar una maleta documentada adicional, disfrutar de un menú diferenciado que incluso escoge con antelación y que incluye más bebidas, así como facturar de forma preferente.

Si navega en el sitio de Iberojet verá que ahora no solo vuela a Madrid desde San José, sino que usted puede llegar a otras ciudades de Europa vía la capital española; para ello la aerolínea hizo un convenio con Air Europa. El equipaje le llega al destino final.

Otro detalle interesante es que si por algún motivo no pudo realizar el viaje de ida en el itinerario reservado, la vuelta no se cancela, es decir, sigue disponible, lo que no sucede con la mayoría de líneas aéreas.