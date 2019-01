Sin llegar a considerarme un obsesivo-compulsivo con la limpieza del hogar, en los últimos años me he convertido en una persona más cuidadosa con el aseo doméstico, conducta que se llegó a acentuar con la paternidad. Por eso no es de extrañar que los paseos por la góndolas del supermercado donde se ofrecen desinfectantes, atomizadores, limpiadores, toallas y otros artículos similares sean cada vez más prolongados (también más costosos).