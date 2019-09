Continúa Milani en su Carta a una maestra: “Durante los ejercicios de clase usted pasaba entre los bancos, me veía con dificultades o equivocarme y no decía nada. También en mi casa me encuentro en esas condiciones. Nadie a quien dirigirme en varios kilómetros a la redonda. Ni un solo libro de más” ¿Cuántas historias como estas (escritas en 1963) se repiten a diario en el contexto actual del nuestro sistema educativo? ¿Quién pone la mirada sobre estos niños y jóvenes? ¿Su entorno los condiciona al fracaso?