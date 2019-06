No hay excusa para que las universidades huyan de las evaluaciones a sus profesores, infraestructura, ni a los planes de estudio de sus carreras. Si bien la calidad es un término que no se puede homogeneizar y que varía según la carrera que se evalúe, es indispensable que los centros de enseñanza superior ofrezcan planes de estudios bien definidos, con profesores competentes y un recurso físico adecuado para impartir las lecciones; no garajes donde cualquiera pueda ir a negociar un título académico.