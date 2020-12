La iglesia de Saint-Eustache. La Misa en Do menor de Mozart, su obra sacra más importante junto al Réquiem, y como este, inconclusa. Vi el afiche en la Calle de la Huchette, y de inmediato me prometí ir. Es martes por la noche. Llego a la iglesia lleno de ilusión. Siempre me ha gustado este templo, majestuoso y austero al mismo tiempo. En cuanto a la Misa, es su equivalente musical: doliente y severa. Compro los tiquetes. Sin esperanza alguna, y como para hacer un chiste declaro ser estudiante. A mis cincuenta y cinco años de edad lo soy todavía. Tengo toda suerte de carnés que así lo certifican. Pero a partir de cierto momento la sociedad lo castiga a uno por ser estudiante. Es una realidad que se confiesa como si de una terrible aberración se tratase. En todo caso, la señora que vende las entradas me toma en serio y me pide una identificación. Le enseño mi carné de Rice University. Un significativo descuento me es concedido.