El fútbol, como la música, presupone una aptitud natural. Zidane decía: “la técnica se puede mejorar, pero no aprender. Es algo que se lleva dentro”. Fascinante observación: ¿cómo podría mejorarse algo que, para empezar, no se puede aprender? El aserto podría pasar por paradójico. Pero no lo es. Tan estéril será esperar éxito de un futbolista o músico natos que no perfeccionen sus destrezas de manera disciplinada, como pretender que una persona privada por natura de talento futbolístico o musical se convierta, mediante paciente método, en Pelé o Mozart. Hay, después de todo, un “factor X” cuya ausencia será experimentada como fatalidad (de fatum: destino). Se tiene, o no se tiene. Toda la transpiración del mundo no suplirá esa inspiración que se manifiesta como la gracia divina: un don, una excelencia, una sensibilidad, una aptitud ingénita y –precisamente– gratuita. Entendámonos: alzar la copa mundial de la FIFA no será nunca un hecho gratuito: podemos estar seguros de que todo futbolista que lo logre habrá pagado un onerosísimo precio vital por ello. Pero el talento que le permitió, en primer lugar, aspirar a tal gloria, habrá sido gratuidad pura. Esa “técnica perfeccionada pero no aprendida” (Zidane) es la materia prima que posibilita cualquier trabajo de pulimento.