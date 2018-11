Eso que ya no tenemos, pero no se puede comprender, recorre los otros cuentos. Los personajes tratan de salir adelante en entornos que los han dejado atrás, en realidades que no logran aprehender y los llevan al límite. Carlos nos presenta un estupendo thriller en Cosas que hacer si estás muerto, en el que un investigador deja la ciudad agobiado por la culpa. Como los personajes de Joseph Conrad, la culpa hace que el narrador abandone el mundo civilizado (a cada momento marcado por más y más violencia) para adentrarse en busca de redención en lo primitivo, lo aparentemente no colonizado, en este caso el Caribe costarricense cercano a la frontera norte. Sin embargo, el mal no se ha quedado atrás y ni siquiera persigue al narrador: simplemente se encuentra dondequiera que intente ir el personaje. El cuento no solamente sugiere la imposibilidad huir, sino también que la Costa Rica donde la naturaleza se presenta como un contrapeso a las demandas de la vida en ciudad no deja de ser otra fachada.