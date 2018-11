El mensaje básico de la pieza es, así pues, optimista: “en el mundo padeceréis aflicción, pero no temáis, que yo he vencido al mundo” -pareciese decirnos-. Es importante saber que Brahms tenía perfecta conciencia de estar sucediendo a Beethoven: ¿cómo no paralizarse ante semejante sombra? Fue por ello que, antes de estrenar su Primera Sinfonía, se fogueó en el manejo de la orquesta con dos serenatas en varios movimientos, y con las maravillosas Variaciones sobre el coral Saint-Anthony de Haydn.