Este 2020 es el año Beethoven. El mundo celebra a uno de los compositores más grandes de todos los tiempos y al más interpretado en la actualidad: el alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827). El 17 de diciembre de 1770, Johann y Maria Magdalena van Beethoven bautizaron en la iglesia de San Remigio de Bonn (Alemania) al niño que se convertiría en un gigante de la música y cuya obra no solo es célebre, sino sobresaliente e ineludible en cualquier rincón del planeta. Durante su vida, este compositor, pianista y director hizo música para orquesta, para piano, de cámara, sacra, lieder e incidental; se destacan en su producción las nueve sinfonías, las 32 sonatas para piano, dos misas, un oratorio y la ópera Fidelio. Todas las orquestas e instituciones musicales se han venido preparando para celebrar al gran Beethoven; de hecho, el tradicional Concierto de Año Nuevo, que ofrece la Filarmónica de Viena, incluyó música de Beethoven (seis de las Doce contradanzas, 1802), con lo cual se comenzó musicalmente el festejo en su memoria. Las ciudades de Bonn (Alemania) y Viena (Austria) compiten por el protagonismo con las más lucidas actividades en esta conmemoración; sin embargo, toda la música lo celebra. Por ejemplo, se sabe que la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica interpretará este año las nueve sinfonías y los cinco conciertos para piano de Beethoven; no obstante, los detalles aún no han sido revelados pues la programación de esta agrupación se anunciará en los próximos días, detalló Danny León, de la oficina de Comunicación de la Sinfónica.