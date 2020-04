De hecho, la guanacasteca María Leal de Noguera –también graduada del Colegio Superior de Señoritas y maestra– publica más relatos sobre tío Conejo en su libro Cuentos viejos (1923). Valga anotar que Leal se reconocía no como creadora de estas historias, sino como compiladora, según se evidencia en esta cita que incluyó Joaquín García Monge en la introducción de la segunda edición del texto: “Desde luego confieso que no son originales: yo los he recogido de boca de los campesinos, los he redactado procurando seguir el orden primitivo de los sucesos y argumentos".