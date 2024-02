Warner Bros anuncia la fecha de estreno de la precuela de ‘Juego de Tronos’

Después de la aclamada La casa del dragón, que se espera que regrese con su segunda temporada este 2024, los fanáticos de Juego de Tronos tienen otro motivo para emocionarse.

La precuela de 'Juego de Tronos' fue confirmada por David Zaslav, el jefe de Warner Bros. Discovery.

La última confirmación del universo de George R. R. Martin viene en forma de una nueva precuela titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Un caballero de los Siete Reinos: El caballero del Seto).

El anuncio fue recientemente hecho por David Zaslav, el jefe de Warner Bros. Discovery, mientras compartía detalles sobre el futuro del universo de Juego de Tronos.

Esta serie, basada en el libro de Martin titulado El caballero de los Siete Reinos, se establece como una precuela independiente que explorará los eventos ocurridos un siglo antes de los sucesos de la serie original.

La nueva serie se encuentra actualmente en una etapa temprana de desarrollo, aún en preproducción, lo que significa que la filmación aún no comenzó.

Warner Bros adelantó que el estreno está programado para finales del 2025, siguiendo la tendencia cada vez más común de una planificación prolongada en la producción de series de televisión de alta calidad.

George R. R. Martin, el autor visionario detrás de la saga literaria que inspiró el fenómeno televisivo, está directamente involucrado en esta nueva aventura junto al productor Ira Parker, conocido por su trabajo en exitosas series como The Nevers y La casa del dragón.

Ambos están encargados de escribir y producir la adaptación televisiva de Los Cuentos de Dunk y Egg, una historia que ofrece una mirada intrigante al pasado de Poniente.

Los protagonistas de esta precuela son dos figuras extraordinarias pero improbables: Duncan, un joven caballero valiente y noble, y su compañero de viaje, Aegon V Targaryen, un escudero diminuto pero con un destino grandioso. La narrativa promete sumergir a los espectadores en un viaje épico a través de un mundo lleno de misterio, intriga y peligro.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.