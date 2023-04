HBO confirma otra precuela de ‘Game of Thrones’: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

El mundo de Game of Thrones continúa expandiéndose en HBO.

De forma oficial, la compañía confirmó que A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight será parte de sus producciones y que ya “solicitó la serie”.

Según detalló HBO en su página web, esta producción se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y tiene como protagonistas a Sir Duncan, el Alto y su escudero, Egg (Aegon V Targaryen). Los acontecimientos ocurren 90 años antes de los eventos de A Song of Ice and Fire.

Por ahora no hay fecha de estreno de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

La producción está basada en la saga Tales of Dunk and Egg, de George R.R. Martin, que incluye tres novelas: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) y The Mystery Knight (2010).

Según dio a conocer la revista especializada Variety, esta serie está ambientada “en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva. Grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.

El anuncio se realizó durante la presentación de Warner Bros. Discovery y su alianza con HBO Max, para el desarrollo de la plataforma de streaming Max.

Esta nueva serie contará con la producción ejecutiva de George RR Martin e Ira Parker, quienes además escribirán el guion; así como Ryan Condal y Vince Gerardis.

El desarrollo de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se suma a los otros proyectos derivados de Game of Thrones en los que estaría trabajando HBO, incluidas 10.000 Ships, 9 Voyages y Flea Bottom.

Los dragones rugirán de nuevo Copiado!

Además, HBO anunció que ya arrancaron las grabaciones de la segunda temporada de House of the Dragon, la también precuela de Game of Thrones basada en Fire and Blood, de George R.R. Martin.

Olivia Cooke y Emma D’Arcy regresan como protagonistas de 'House of the Dragon'. (HBO)

“La Casa del Dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara. Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado”, comentó Ryan Condal, productor ejecutivo de la serie.

Para esta segunda temporada regresan los protagonistas Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy. Además, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

El rodaje de la producción, que sucede unos 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y que cuenta la historia de la Casa Targaryen, ya comenzó en los Estudios Leavesden, en el Reino Unido.

Por ahora se desconoce cuándo se estrenarán ambas producciones.