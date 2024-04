‘Tu cara me suena’: La actriz que nunca se había puesto en ‘los zapatos de un hombre’

El jurado de 'Tu cara me suena' destacó el detallado trabajo de Rosibel Carvajal para lograr una fiel interpretación escénica de Marco Antonio Solís. (Lilly Arce Robles.)

Las interpretaciones del ‘sexo opuesto’ son de las más llamativos y esperados en el programa Tu cara me suena (TCMS), de Teletica, incluso generan grandes expectativas del público y participantes respecto al desafío que suponen.

Hasta para una actriz dedicada al oficio desde hace décadas, como Rosibel Carvajal, es una experiencia novedosa y desafiante. En la segunda gala de TCMS, a Carvajal le tocó ponerse por primera vez “en los zapatos de un hombre”, que, en este caso, fueron las botas blancas de tacón del mexicano Marco Antonio Solís.

“Es la primera vez que me rasuran porque primero pegan toda la barba y luego la van cortando. Le decía yo a Adán (caracterizador): ‘Cuidado porque esa pueda que sí sea mi ceja de verdad’ y ya me explicó que no, pero es como un temor de que lo vayan a cortar”, relató entre risas.

Su imitación del Buki con el tema Más que tu amigo varió por completo con respecto a su participación en la primera gala, en la que tuvo que cantar como la francesa Édith Piaf. La dramaturga afirma sentirse cómoda con esto pues le permite mostrar su versatilidad.

“Es una forma de demostrarle al público que aquí estamos para hacer lo que sea para que la gente se divierta y se sorprenda. Que no digan: ‘Ah, ya, entonces a Rosibel le van a poner solo esto porque tiene este timbre de voz‘”, comentó.

Por otra parte, la artista aseguró que la oportunidad de incorporarse a TCMS representa un crecimiento de su carrera, tanto en la exposición mediática como a la hora de explorar en el mundo de las imitaciones.

“Es un honor porque es un programa de los más vistos en la televisión nacional. Es un reto también, donde se ponen a prueba todas las capacidades que uno tenga y hasta las que uno no sabía, porque yo nunca había imitado y ahora cada vez que escucho un cantante estoy tratando de llegarle al tono. Es un proceso muy bonito”, explicó.

Ella ha recibido una gran retroalimentación de su entorno familiar y de amigos con el fin de manifestarle su apoyo. Además, dice que los comentarios del público, jueces y compañeros son “como renovarse por el valor que se le da a una”.

Debido a las diferencias vocales con Marco Antonio Solis, Rosibel Carvajal privilegió la parte histriónica y lo cómico en su imitación. (Lilly Arce Robles.)

Finalmente, la directora y profesora del Teatro Molière encuentra en su participación en esta sétima temporada del programa de Teletica, un argumento más para validar sus conocimientos artísticos ante sus alumnos.

“Es un reto porque mis estudiantes me están viendo, entonces es como ¿le creemos o no le creemos a la profesora? Ahorita me ponen a mí a hacer todo esto, pero que se preparen allá en el teatro Molière porque también los voy a retar”, declaró la actriz.