‘Tu cara me suena’: Jecsinior Jara dedicó imitación de José Feliciano a familiar con discapacidad visual

La segunda gala de la sétima temporada de Tu cara me suena nos dejó una imitación de José Feliciano que, detrás de su caracterización de chaleco, lentes y guitarra, guardaba un especial significado.

Jecsinior Jara realizó su interpretación del cantautor puertorriqueño, con el tema Me has echado al olvido; al concluir, reveló que tenía un invitado en el público a quien quería dedicarle su presentación.

Se trata de Álvaro Ruiz, tío político del cantante costarricense, quien tiene una discapacidad visual, debido a un accidente sufrido hace unas décadas.

“Es una experiencia de vida, cuando me dieron el personaje –que no lo escoge uno, acá se lo asignan– quería darle un significado e interiorizarlo; eso fue lo que hice: hacerlo muy honesto, muy digno y con todo respeto”, declaró Jara.

Ruiz es originario de Tilarán, Guanacaste, y vive junto a su esposa Elizabeth Izaba (tía de Jara) en el cantón de Abangares.

“Estoy muy emocionado porque en realidad me agarró de sorpresa. Me invitaron a venir y cuando llegué, la sorpresa era que me había dedicado la presentación. Acepté con muchísimo gusto y cariño porque lo estimo mucho; se crió con nosotros y acá seguiremos apoyándolo”, expresó Ruiz.

Álvaro Ruíz apoyó desde el público a su sobrino, incluso usando la gorra alusiva a la participación de Jecsinior Jara en 'Tu cara me suena'. Foto: Lilly Arce para La Nación. . (Lilly Arce Robles.)

Según relata el intérprete, fue una gran satisfacción contar con la presencia de familiares que estuvieron muy presentes en su niñez, y de quienes guarda muchos recuerdos de su crianza en Guanacaste, provincia de la que es oriundo.

“Para mí era un regalo porque desde que yo crecí con ellos me han dado muchísimas cosas. Me han regalado educación, todo su cariño, me han recibido en su casa, me han abrazado... Para mí, era como devolverles parte de eso”, comentó el artista.

No obstante, sus tíos estuvieron a punto de no asistir a la gala. No fue hasta la 1 de la tarde, asegura, que le confirmaron que viajarían desde Abangares hasta San José para acompañarlo.

“Fue un gran honor y también una gran sorpresa, pero siempre hay obstáculos, este (Ruiz) tenía cita en el Ebáis. Nos fuimos y le dije: ‘Bueno, de la cita nos vamos volados, y aquí estamos”, relató su tía.

A pesar de la carga emotiva, Jara afirma que conocer que sus familiares presenciarían su imitación lo tranquilizó. Dijo sentirse satisfecho con su performance y que contrario a lo que se creería, no sintió nervios en ningún momento.

“Lo di todo, nunca me equivoqué, interpreté como tenía que ser independientemente de la calificación, eso ya le tocará al público. Yo logré mi objetivo y soy un ganador, porque ellos vinieron desde lejos a apoyarme”, concluyó.