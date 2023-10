‘Yo soy Betty, la fea’: Natalia Ramírez revela con quién sufrió al grabar la novela

Yo soy Betty, la fea es una de las novelas colombianas más exitosas en todo el mundo, ya que fue transmitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y tuvo al menos unas 28 adaptaciones. Aunque su última emisión fue en 2001, sus personajes siguen siendo muy recordados, y más ahora que anunciaron la grabación de la continuación de la novela, que estará disponible en Prime Video.

Por esta razón, recientemente fueron entrevistados Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, y Julio César Herrera, quien le dio vida a Freddy Stewart Contreras, en el programa “¿Qué ha pasado?” de Tele Medellín, y en la entrevista compartieron varios detalles que no se conocían sobre la grabación de Betty, la fea.

El presentador Diego Peña les preguntó a los actores quién fue el invitado más difícil de tratar mientras estaban en grabaciones. Aunque pensaron por un momento la respuesta, ambos llegaron a un acuerdo, que fue Cecilia Bolocco.

“La que más nos hizo sufrir fue Cecilia. Voy a explicar porqué. La señora estaba en el camerino cambiándose y se le cayó un brillante en el inodoro. Tuvimos que llamar a un plomero para desmontarlo... Se perdió el diamante y la señora lloró y maldijo”, reveló Natalia Ramírez.

Luego, Herrera tomó la palabra y compartió que tuvieron que hacerle una escena especial de 40 minutos en la que ella interpretaba a Betty la Fea. “Entonces, el director de la novela, Mario Ribero, me dijo ‘Julio, dirija usted, yo me voy’. Y se fue y me dejó a cargo”, contó. “Es que ella quería contar esa historia de que ella fue el Patito Feo y terminó siendo Miss Universo”, concluyó Ramírez.

Bolocco apareció en un momento muy importante en la novela. FOTO: Instagram @actriznatalia / YouTube Canal RCN

Cecilia Bolocco habló sobre su participación en Betty, la fea en una entrevista con el medio “BioBioChile” en 2002, donde recordó la escena que grabó para la telenovela. Además, reveló que esta se realizó en una sola toma.

“Coincidió que mi visita fue en un momento clave de la serie, cuando Betty se da cuenta de que fue engañada y, en medio de su desolación, se encuentra con quien supuestamente es esta reina de belleza de visita en Colombia, y Betty le dice que ella nunca podría entender lo que le pasa: que la desprecien y humillen por ser fea”, comentó.

Ella contó que el guionista, Fernando Gaitán, le pidió que apareciera en la oficina de Betty para brindarle un consejo, como si fueran amigas de toda la vida.

“Le dije ‘perfecto, dame 15 minutos y estoy lista’ y me lancé. Le dije exactamente lo que sentía, y fue algo mágico, lo hicimos en una toma”, aseguró.

Por último, compartió que ella y Ana María Orozco quedaron conmovidas por la escena. “Lo que quería transmitir era que el dolor no tiene rostro, es universal: todos sufrimos por lo mismo. Fue una experiencia maravillosa. Tengo muy lindos recuerdos”, concluyó.

