‘We Are the World’: Así es el documental de la canción de Michael Jackson y grandes estrellas

We Are the World fue un éxito rotundo y marcó a toda una generación en 1985, cuando se estrenó el tema. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones, y fue grabada por un supergrupo formado por artistas de los Estados Unidos que llevó por nombre “USA for Africa”.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌