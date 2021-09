(Video) Maureen Salguero sufrió ‘microinfarto cerebral’ durante programa en vivo

Maureen Salguero habló en Instagram sobre la importancia de la salud mental y no de no permitir que el estrés tome control de nuestras vidas.

El pasado viernes 27 de agosto, la animadora Maureen Salguero se encontraba transmitiendo en vivo con la energía que la caracteriza en el set de su programa Divas pero divinas cuando ocurrió algo inesperado.

En media transmisión empezó a sentirse desorientada y cómo que las palabras no le salían de la boca, ante el asombro propio y de sus compañeros que pensaron que estaba bromeando.

En realidad, según narró Salguero se trataba de un “microinfarto cerebral”, de acuerdo con el diagnóstico médico. Era el tercer episodio de ese tipo que le ocurría en pocas semanas.

En el video se puede observar como Salguero intenta expresarse, pero arrastra las palabras. Se asusta y se pregunta a ella misma y a sus compañeras de set qué es lo que está pasando.

“Ese evento (microinfarto) sucedió estando al aire en el programa Divas de Multimedios. Me encontraba con Verónica (González) y Viviana Calderón y como yo con cierta frecuencia hago bromas, hago voces, ellas pensaron que estaba vacilando y por ende no se dieron cuenta de que me estaba ocurriendo lo que me estaba pasando, que estaba sufriendo un microinfarto cerebral”, dijo en el video que publicó la noche del viernes 17 de setiembre.

La presentadora aseguró que decidió compartir el video para hacer conciencia de los estragos que causa el estrés y la depresión en el cuerpo.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la Tía, como se le conoce, reveló que incluso a raíz de los sufrido fue a parar a la sala de emergencias, ya que mientras le hacían una resonancia magnética presentó una alergia en una de las vías intravenosas y eso desencadenó la urgencia.

Salguero afirmó en la transmisión que actualmente recibe tratamientos con una terapeuta, una psiquiatra y un entrenador físico con el objetivo de bajar las revoluciones y cuidar de forma integral de su salud.

“Les quiero contar que en los últimos cuatro meses inicié un proceso y un camino muy hermoso para empezar a reencontrarme conmigo misma, porque yo me extrañaba y sentía que esa que veía al espejo no era yo. Siento que tuve una vida más feliz, más equilibrada y más libre y me extrañaba a mí misma”, aseguró Salguero durante la transmisión.

[ Maureen Salguero revela que estrés y depresión la llevaron al hospital ]

La presentadora agradeció el apoyo de sus seguidores, así como de sus compañeras del programa de televisión, Viviana Calderón y Verónica González, quienes han estado al tanto de su evolución, dado que se alejó de la pantalla por unos días.

De igual forma, ante una consulta de uno de sus seguidores, la conductora afirmó que no tiene planes de retirarse de la pantalla. Solo buscará tener un equilibrio y que el estrés no se convierta en un estilo de vida.