(Video) Maureen Salguero revela que estrés y depresión la llevaron al hospital

Maureen Salguero habló en Instagram sobre la importancia de la salud mental y no de no permitir que el estrés tome control de nuestras vidas. Instagram.

Con el objetivo de ayudar a personas que atraviesen por situaciones similares, la presentadora de televisión Maureen Salguero recurrió a las redes sociales para compartir cómo el estrés y la depresión han afectado su vida.

“Lo que les tengo que contar es sumamente importante para mí. Cuando uno tiene la oportunidad de compartirlo, para que otras personas no tengan que pasar por eso, es casi una obligación. Yo lo hago con mucho cariño y porque tengo una vocación social que me llama a gritos para que les cuente lo que me ha pasado recientemente”, empezó la transmisión en vivo que hizo por medio de su cuenta de Instagram.

La conductora de Divas pero divinas reveló que sufrió “tres microinfartos cerebrales” los cuales fueron la señal que necesitaba para hacer un alto y buscar ayuda a través de terapia y psiquiatría.

El primero de los incidentes lo tuvo en la radio cuando se sintió desorientada y tuvieron que llamar a un equipo de emergencias. Tras una revisión, afirma que creyeron que se trataba de un descenso en su nivel de azúcar.

No obstante, días después volvió a vivir una situación similar. Esta vez fue en su casa de habitación y nuevamente recibió atención de emergencias; le tomaron los signos vitales pero no pasó a más.

“La tercera vez fue el viernes (27 de agosto) mientras estaba en Divas. Estando al aire intenté expresarme y no pude articular palabras. Pensaron que me estaba haciendo la borracha, porque a veces hacemos eso, pero yo entré en pánico, me sentía aturdida y no sabía lo que estaba pasando, fue de terror”, relató.

Según afirmó Salguero, ella piensa subir a redes ese video para que las personas puedan ver los estragos que puede ocasionar el estrés en el organismo y resaltó la importancia de la salud mental para el buen funcionamiento del cuerpo.

“Les quiero contar que en los últimos cuatro meses inicié un proceso y un camino muy hermoso para empezar a reencontrarme conmigo misma, porque yo me extrañaba y sentía que esa que veía al espejo no era yo. Siento que tuve una vida más feliz, más equilibrada y más libre y me extrañaba a mí misma”, aseveró durante la transmisión.

Debido a lo anterior, la animadora quiso explorar, con la ayuda de profesionales, el origen de su ansiedad, estrés y cansancio físico y emocional.

“Fue así como llegamos a un diagnóstico de depresión con algunos cuadros de ansiedad, la cual arrastraba durante muchísimos años y que casi se vuelven como parte de uno. Uno aprende a vivir con ellos hasta que esa depresión empieza a tomar control de uno”, destacó.

Bajar revoluciones

Maureen Salguero (derecha) presenta 'Divas pero divinas' junto a Viviana Calderón (izquierda) y Verónica González. Foto: Cortesía Multimedios.

En un esfuerzo de recuperar su salud mental, Salguero afirma que ha tomado varias medidas. Una de ellas es ir a terapia con una psicóloga y otra visitar un psiquiatra para recibir medicamentos que la ayuden con su padecimiento.

Además, Salguero ha procurado hacer ejercicio, dormir ocho horas y, sobre todo, bajar las revoluciones.

“Descubrí que hay que equilibrarse en otro sentido, hay que perdonar, sanar, hay que tener amor propio y darse cuenta quién es uno en la vida, abrazar a la niña interior, dejar en el camino el resentimiento. La salud emocional no es algo que se puede postergar. Una de las formas de hacernos daños es sucumbiendo al estrés”, añadió.

Asimismo, Salguero reveló que producto de los chequeos médicos se le realizó una resonancia magnética. En esa ocasión se le presentó una alergia en una de las vías intravenosas por lo que acabó en la sala de emergencias. “Fue muy duro para mi hija verme así, porque mi mamá murió en una sala de shock”.

“Después de ese impacto, pensé mucho en mi mamá porque ella, en medio de todos sus pronósticos tan reservados de vida, siempre tuvo una buena actitud. Siempre sonrió y nos dio mucha fuerza y yo dije voy a honrar la memoria de mi mamá enfrentando esto con positivismo y con fe, consciente de que tengo mucha gente que me quiere y se preocupa por mí. No estoy sola”, agregó.

La tía, como se le conoce, reconoció el apoyo de sus compañeras, tanto en la televisión como en la radio. “Vivi Calderón me llama todos los días y Verónica me abrazó como si fuera una hermana, ella me guió a respirar... Mis compañeros de la radio han estado hombro a hombro conmigo”.

Ante la consulta de uno de sus seguidores, Salguero negó que se vaya a retirar de la televisión y aseguró con optimismo sobre su vida: “Siento que no me voy todavía, creo que me queda mucho tiempo aún y con calidad de vida”.