Verónica Bastos celebró con humor su regreso a la televisión: ‘Hierba mala nunca muere’

Luego de superar un quebranto de salud que la mantuvo descansando en su casa, la costarricense Verónica Bastos está de regreso en la televisión. Fue este 15 de junio cuando la presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo, retornó al programa en el que es una de las presentadoras junto a Myrka Dellanos, Aylin Mujica y Giselle Blondet.

Bastos retornó con su entusiasmo y energía de siempre. Ella compartió varios videos en su cuenta de Instagram para mostrar cómo estuvo su regreso. Su intención era agradecerle a todas esas personas que estuvieron preocupadas por su estado de salud. Además, fue en esa misma red social que ella contó cuando estuvo recuperándose en su hogar.

Hace varios días Verónica comentó que se le bajaron las defensas y que su cuerpo le pidió un alto.

LEA MÁS: Verónica Bastos habla del problema de salud que la mantiene alejada de la televisión

Este 15 de junio comentó: “Después de unos días terrorificos aquí estoy: lista para La Mesa Caliente”, dijo mientras saludaba a sus compañeros en el estudio.

La mañana de este 16 de junio, la originaria de San Ramón compartió un video en el que saluda a su público y además conversa con sus compañeras.

Verónica Bastos regresó con su energía habitual a 'La Mesa Caliente', luego de varios días de ausencia por enfermedad. Foto: CaraMia Magazine/ Daniel Lugo.

“Estoy feliz de estar de regreso. Gracias a todos los que me han escrito, llamado, publicado... porque han publicado de todo. Estaba en cama. Me cayeron todas las pestes que existen (...). Todo me pasó en una semana pero hierba mala nunca muere. Vengo más recargada que nunca”, comentó.

Verónica le agradeció a su público por sus oraciones y contó que atravesó un “resfriado bestial combinado con covid”.

En su posteo Verónica escribió:

“Regresé a @lamesacaliente con voz de trueno todavía, pero muy felíz de ver a mis hermosas @giselleblondet @myrkadellanos @aylinmujic que me abrazaron diario a la distancia mientras me tomaba todas las medicinas”, dijo.

Bastos aprovechó para reiterar su gratitud con el público que siempre le deseó lo mejor: “Gracias a ustedes por sus mensajes de amor y de tantas bendiciones. Ojalá Dios me dé la oportunidad de conocerlos personalmente. Gracias a todos por sus remedios naturales para la tos y la garganta. Puedo hacer un libro. Me sirvieron todos”.

Además, la periodista tica aprovechó para agradecer los cuidados y compañía de su hija Amanda y su esposo Alexis Núñez.