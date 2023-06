Verónica Bastos habla del problema de salud que la mantiene alejada de la televisión

La conductora costarricense Verónica Bastos ya suma varios días sin aparecer en La mesa caliente, de Telemundo, y su ausencia ha generado preocupación entre sus seguidores.

Ante la curiosidad y las múltiples preguntas, la experimentada presentadora decidió hablar al respecto en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Bastos reveló que su ausencia está relacionada a un problema de salud.

“Desde hace algunos días no me vengo sintiendo bien. Se me bajaron las defensas y el cuerpo me dijo: ‘para’. Gracias a todos los que me han mandado mensajes preguntándome que dónde estoy y que por qué no estoy en La mesa caliente. Pues les cuento que desde hace algunos días no me venía sintiendo bien y yo digo que me dado todo junto: gripe, covid, dengue, influenza y todo, porque siento de todo”, confesó.

Verónica Bastos trabaja actualmente como conductora de Telemundo. (Cortesía)

Según detalla Verónica, su doctor le dijo que se le bajaron las defensas y que el cuerpo le pidió que hiciera un alto. Ella tuvo que acceder.

“Efectivamente no he parado desde el año pasado. Entre La casa de los famosos, ir a Hoy día en las mañanas, a La mesa caliente en las tardes, más todas las demás cosas que haces en la vida normal, pues un día en el que el cuerpo dijo: ‘para’. Yo espero en un par de días más estar bien y sentirme bien”, agrega.

Verónica contó que si bien le gustaría regresar de inmediato, por momentos se siente muy débil y que, por ahora, su doctor le recomendó descanso.

La costarricense se siente muy agradecida por los mensajes que ha recibido por medio de redes sociales, donde la gente la hace sentir querida.

“Gracias por todos sus mensajes, de verdad que los leo y me encanta y me hace sentir muy bonito todo lo que me dicen de estos días que me han extrañado en el programa”, finalizó.