Verónica Aragón regresa a ‘Force Masters’ luego de ganar el repechaje

Verónica Aragón, de 27 años, está de regreso en Force Masters. Anthony Mc Nish, William Mora y ella fueron invitados a participar en el repechaje, gracias al cual uno de los participantes eliminados regresaría a la competencia. Finalmente, la joven logró superar a sus compañeros y volver al programa de Teletica.

Verónica no estuvo ningún domingo sin participar: luego de competir en el programa 9 quedó fuera de la competencia y en esta décima entrega regresó para quedarse.

Aragón se convirtió en la única mujer en clasificar a la segunda fase; ahora, gracias a que se impuso en el repechaje, se aseguró un espacio en la semifinal.

“Analicé la competencia pues competí con dos chicos fuertes. Me siento feliz de regresar. Para mí es un orgullo representar a las mujeres”, dijo Aragón a La Nación.

Este domingo 23 de abril, la competidora Verónica Aragón regresó a 'Force Masters'. Foto Teletica para LN

Verónica logró su espacio porque, en el repechaje, fue quien llegó más lejos en el circuito de Force Masters. La vecina de Alajuela demostró nuevamente su fuerza y agilidad y logró alcanzar hasta el obstáculo Paradox. Tardó poco más de ocho minutos.

En el caso del competidor Anthony Mc Nish, él no consiguió llegar al checkpoint (la zona segura) y fue descalificado al cruzar el Bifröst de manera incorrecta, según informaron en el programa. Anteriormente le indicaron a él y los concursantes que quienes cruzaran ese obstáculo por encima iban a quedar descalificados de inmediato.

Mc Nish salió del circuito cerca de cumplir 4 minutos con 39 segundos.

Por su parte, William Mora, extalento de Repretel, cayó antes de llegar a la zona segura. El deportista quedó fuera de la competencia cuando pasaba por la estación Draupner 2.0.

El sancarleño solamente estuvo 2 minutos y 13 segundos en competencia.

Cariño del público

Verónica Aragón ha recibido mucho apoyo y cariño del público, lo cual la mantiene motivada. La joven, quien practica crossfit y entrena en el gimnasio, siempre ha sido muy reservada.

Desde que fue avanzando en el programa y recibiendo tanto respaldo de la audiencia, buscó la manera de estar más cerca del público.

“Antes era más reservada. Ahora hice públicas mis redes sociales. Me abrí un poco más. Me falta mejorar la parte de tomar más fotos, pero estoy anuente a hacerlo porque me gusta recibir todo este cariño. Las personas me transmiten afecto. La idea es crear más contenido”, comentó Aragón.

Verónica Aragón es la única mujer compitiendo en 'Force Masters', programa que presentará su gran final el 7 de mayo. Foto: Teletica

Una noche intensa

En el décimo programa del domingo 23 de abril, el gran ganador de la noche fue el cartaginés Yustin Morales, de 27 años. El deportista hizo el mejor tiempo y consiguió llegar hasta la torre. En total se demoró cerca de cuatro minutos.

Ser el mejor de la noche le valió al comerciante agrícola un premio de ¢900.000. Cuando ofreció declaraciones, el joven le dedicó su gane a su compañero Kenneth Valerio, competidor que en el programa anterior sufrió una caída y debió ser operado del codo.

Durante el programa anunciaron que Valerio ya no regresará a la competencia.

La final de Force Masters se realizará el domingo 7 de mayo.