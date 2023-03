‘Force Masters’: Comerciante de 27 años bate récord y clasifica con el menor tiempo del programa

El tercer episodio de Force Masters, de Teletica, que se realizó este domingo 5 de marzo, dejó dos nuevos clasificados a la segunda etapa del programa.

Se trata de Yustin Morales y Juan Ignacio Gutiérrez, quienes en menos de tres minutos lograron completar el circuito de competencia y llegaron sin sobresaltos a la torre cronos.

Además, Morales sobresalió en la competencia por batir el récord de tiempo del circuito. El comerciante, de 27 años, detuvo el reloj en 02:28:58 minutos gracias a su agilidad, velocidad y concentración. De esta manera se convirtió en el indiscutible primer clasificado del tercer programa.

Yustin Morales logró un tiempo de dos minutos y 28 segundos. (Cortesía Teletica)

El segundo clasificado de la noche fue Juan Ignacio Gutiérrez, quien se convirtió en el competidor más joven hasta ahora en superar el circuito. Él tiene 19 años, es estudiante de ingeniería mecánica y reside en Heredia. Gracias a su rapidez y precisión, el deportista logró clasificar a la segunda fase con un tiempo de 02:54:19.

Uno de los datos más curiosos de esta noche es que seis de los 10 competidores lograron completar el circuito y llegar hasta la torre cronos. Desafortunadamente a Manfred Picado, Dagoberto Badilla, Reiner Bejarano y Kevin Aguilera el tiempo no les alcanzó para superar a Morales y Gutiérrez, por lo que quedaron eliminados.

En el caso de Greivin Canales y Santiago Sánchez no lograron terminar el temido Vormir, obstáculo donde la manera de sujetar la barra y la fuerza en los brazos juegan un papel fundamental. Mientras que Luigi Porras falló en el Averno y Kendall Solís cayó a la piscina de The Trench, por lo que quedó eliminado de manera automática al no llegar a la zona segura.

Juan Ignacio Gutiérrez, de 19 años, practica calistenia. (Cortesía Teletica)

Esta noche, las edades de los participantes iban de los 19 a los 40 años. Son practicantes de disciplinas como la calistenia, boxeo, artes marciales mixtas, ciclismo, fútbol, atletismo, crossfit, aguas abiertas, jiujitsu y gimnasio.