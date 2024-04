‘Tu cara me suena’: Elena Umaña y Brian Cálar se enfrentan al reto de ‘olvidarse’ de su voz

Con sus bailes e histrionismo, Elena Umaña está acostumbrada a ser fuego en el escenari. En 'Tu cara me suena' le tocó meterse en el papel de una Ednita Nazario mucho más tranquila en tarima. (Lilly Arce Robles.)

“Cantamos con todo el cuerpo”, así de contundente fue una de las frases con las que el cantante Luis Montalbert, profesor de técnicas vocales del programa Tu cara me suena, describió el difícil reto que enfrentan los participantes al imitar a otros artistas.

La primera gala del programa fue el domingo 7 de abril. En el espacio, varios participantes tuvieron algunas dificultades para desviarse de su propia voz para imitar la de otros artistas; sin embargo, es una situación que se puede solventar con trabajo y constancia. La situación se complica aún más cuando se es cantante profesional y durante muchos años se ha trabajado en un estilo y voz propias.

En la primera gala del concurso de Teletica, esa dificultad la tuvieron Elena Umaña y Brian Cálar, quienes interpretaron a Ednita Nazario y Ricky Martin, respectivamente.

Montalbert explicó que cada persona tiene una disposición corporal distinta y que entrar en la piel de otra siempre implica adoptar posturas diferentes, incluyendo la vocal. “Es toda una coordinación muscular. Hay un universo interno de músculos, gestos y movimientos que comenzamos a explorar con distintas técnicas para que la resonancia esté ubicada en distintos puntos del aparato fonador”, dijo el miembro de la banda nacional Gandhi y también ganador de la primera edición de Tu cara me suena.

El reto más fuerte de Tu cara me suena

La cantante Elena Umaña, quien tiene más de 25 años de carrera, comentó que se sintió muy nerviosa en su primera presentación en Tu cara me suena, principalmente por llevar su voz, un sello que la ha caracterizado en su trayectoria, a sonar como la de otra persona, en este caso, Ednita Nazario.

Tal vez el inconveniente más grande que enfrenta la artista es que su tono de voz es muy reconocido por el público, algo que no sucede con todos los participantes. Además, en esta ocasión, tuvo que dejar de lado el ímpetu que siempre muestra en el escenario, pues la interpretación que realizó fue muy estática. “Me costó mucho que no se saliera ‘la niña mala’, pero siempre se me salió un poquito”, afirmó Umaña, quien se toma muy en serio el trabajo que está realizando.

La intérprete de Chambacú contó que durante la semana realizan ejercicios de respiración y entonación para lograr parecerse al artista que tienen que emular. “Toda la vida hemos trabajado en tener una voz y un estilo originales, siempre nos han dicho que no imitemos, pero ahora hay que dejar todo eso atrás”, agregó la artista.

Este es un tema con el que concuerda Brian Cálar, quien en su interpretación de Ricky Martin también dejó salir un poco de su voz personal. “Después de trabajar mucho para encontrar mi propia voz como cantante, ahora hay que aprender cómo llegar a la voz de otras personas. Es un gran reto”, comentó.

Cálar fue enfático en afirmar que, técnicamente, lo que más le cuesta es alcanzar la textura de la voz, principalmente cuando le toca cantar notas muy agudas o muy graves, ya que su voz es de tonos medios.

Montalbert confirmó esta situación y manifestó que en el caso de los participantes que son cantantes hay un trabajo fuerte en temas de postura y la técnica. “Es complicado pedirles que hagan algo diferente a lo que han hecho toda su carrera, debido a que hay automatismos, hábitos y cosas pequeñas como la postura de la espalda o la de los pies. Desde esos pequeños detalles empieza el sonido de la voz, ahí nos damos cuenta de que cantamos con todo el cuerpo”, finalizó.

El próximo domingo, Elena Umaña deberá interpretar a Mónica Naranjo y Cálar a la banda Hombres G.