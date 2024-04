Natalia Monge se lució en ‘Tu cara me suena’ sin ser participante

Este 7 de abril, Tu cara me suena (TCMS) regresó con su sétima temporada a Canal 7, y una de sus grandes novedades fue la inclusión de Natalia Monge como presentadora. Aunque no es una de las participantes, la versátil artista se lució sobre el escenario.

En el 2021, Monge formó parte de Tu cara me suena, pero en ese entonces tuvo un rol más comedido como parte del panel de jueces. Ahora, como presentadora, mostró que estaba en su lugar ideal.

Natalia Monge debutó como presentadora de 'Tu cara me suena' este 7 de abril. En el escenario mostró lo afín que es con el programa de imitaciones de Teletica. (Lilly Arce Robles.)

Natalia cuenta con experiencia como presentadora desde hace muchos años: estuvo en Giros e Informe 11 de Repretel y actualmente aparece de lunes a viernes en De boca en boca, de Teletica. Sin embargo, en TCMS puede mostrar mucho más sus diferentes talentos artísticos, dado que el formato humorístico lo permite.

Tras el primer programa, Natalia conversó con La Nación sobre esta experiencia, que representa la materialización de un sueño que nació hace muchos años.

“Me sentí increíblemente bien. Tenía mucha ansiedad y nervios, lo cual es normal. A veces me decían: ‘Pero si todos los días presentas’. La verdad es que no es lo mismo. Este es un formato nuevo y el ritmo del programa es diferente. A veces me cuesta salirme del molde”, confió.

Natalia menciona que la diferencia entre pasar de jueza a presentadora radica, sobre todo, en que en su nuevo rol tiene que estar muy activa de principio a fin.

“No me lo estás preguntando, pero me levanté a las 4:15 de la mañana. He tenido grabaciones todo el día. Estoy un poco agotada, pero no puedes pestañear, no puedes caer. Tienes que mantener al público interesado, incluso durante las pausas comerciales”.

Con respecto a dejar de ser jueza, asegura que se quitó “un peso de encima”, ya que ahora no tiene la responsabilidad de calificar, lo cual es un trabajo complejo cuando sabe que todos los participantes se han esforzado.

Durante su debut, Natalia aprovechó sus intervenciones para imitar a la jueza Eugenia Fuscaldo, quien estaba frente a ella. En otro momento, cantó el coro de Chambacú para presentar a la participante Elena Umaña.

“Lo de doña Eugenia surgió. Nos conectamos. Nos gusta la idea de que las menciones comerciales no sean tan tiesas. La respeto mucho”.

Natalia Monge expresó que su trabajo en TCMS la hace sentir muy plena gracias a lo mucho que disfruta la experiencia. Se siente agradecida con la vida, Dios y Teletica por la oportunidad y la confianza de ejercer como presentadora.

Llegar a este programa es un sueño cumplido para Natalia Monge, quien detalló las razones.

“Yo soñé algún día con esto. Para mí es un logro muy importante. Estar en un formato de Teletica era un sueño de mi vida, tal vez por la naturaleza de mis actividades artísticas de imitar, actuar, cantar (...)”, contó Monge.

Natalia continuó: “Este es el formato más visto de Teletica. Cuando me dijeron lo de ser presentadora, recordé a la Natalia de hace años, a la que se le caían las babas cuando salió Formatos de Teletica”.

Monge confía en que vio su anhelo de llegar a Formatos en etapas. Pensaba que quizá, si la llamaban alguna vez, al inicio sería para participar debido a su habilidad de imitar, y lo de presentar lo veía como un escalón más arriba.

“Mi actitud siempre es que estoy para lo que me necesiten”.

Actualmente, Natalia está recuperándose de una lesión en sus cuerdas vocales.

“Sé que esta es mi herramienta. Tuve un pequeño susto, pero estaré cuidándome mucho durante la temporada. Este es un aumento de trabajo en comparación con lo que ya uno hace. Lo que viví hoy, gracias a Dios, espero repetirlo en el resto de programas. Lo disfruté mucho”.