‘The Walking Dead’: Series nuevas del universo zombi tienen fecha de estreno en Amazon Prime

¡Hay grandes noticias para todos los fans de The Walking Dead! Amazon Prime anunció que todavía queda mucho por ver del universo zombi. Las series nuevas del universo que se suman a su catálogo entre marzo y mayo son Tales of The Walking Dead, The Walking Dead City, The Walking Dead The Ones Who Live y The Walking Dead Daryl Dixon.

