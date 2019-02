-Tuve que aprender y superar mi miedo a los caballos. Realmente nunca monté caballos y siempre quise estar en un western, pero eso implicaba el tener que lidiar con ellos. Te confieso que no sabía cómo hacer eso. Y así, han pasado tantos años que no lo he hecho, que se ha convertido en algo tan grande en mi cabeza y que sabía que tenía que afrontar. Así que, cuando tuve que hacerlo en el set de filmación, realmente tuve y pude superar muchas cosas en mi cabeza. Me di cuenta de que siempre el caballo estaba tranquilo, en calma y era muy dócil. Esa fue una gran lección para mí y me encanta cuando puedo superar los miedos y demostrarme cosas por mí mismo. Eso fue muy especial.