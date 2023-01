‘The Last of Us’: ¿Qué pasó en el primer capítulo?

Basada en el aclamado juego para consolas PlayStation, The Last of Us es la nueva serie de HBO Max que muestra a un mundo destruido por el “cordyceps”, un hongo que en la vida real convierte a las hormigas en “zombies”, pero que en esta ficción muta hasta infectar a las personas.

The Last of Us estrenó su primer episodio el domingo 15 de enero en HBO Max y HBO a las 8 p. m. A continuación, un resumen de lo que se vivió en la primera entrega de la producción.

The Last of Us (HBO)

Comienza el apocalipsis

Titulado When You’re Lost in the Darkness (Cuando estás perdido en la oscuridad), el primer capítulo dura 1 hora y 20 minutos, que resumimos a continuación.

The Last of Us (HBO)

Explicación científica

The Last of Us comienza con una escena en la década de los años 70, donde un panel de especialistas discuten los peligros que acechan la humanidad. Entre ellos, la posibilidad de una pandemia. Pero uno de los invitados advierte de un peligro mayor: los hongos. El presagio se hace realidad minutos después con un salto en el tiempo.

The Last of Us (HBO)

Créditos

La intro de The Last of Us nos muestra cómo avanza el hongo cordyceps, causante de la pandemia que vemos en la trama.

The Last of Us (HBO)

El brote se prodiga

El apocalipsis comienza en el barrio de Joel (Pedro Pascal), el protagonista, donde su hija Sarah es testigo de cómo la señora Adler, una de sus vecinas, se transforma en una caníbal.

The Last of Us (HBO)

Huida fatal

Joel y Sarah huirán de manera inmediata al darse cuenta de que la situación está totalmente fuera de control, pero un incidente detendrá todo.

The Last of Us (HBO)

Adiós, hija

Sarah recibe un disparo de un efectivo militar que recibe ordenes para controlar la estampida humana. A pesar de que Joel advierte que no están infectados, el oficial dispara a mansalva y hiere a la hija del protagonista.

The Last of Us (HBO)

Momento de dolor

Es así que vemos la muerte de Sarah, en una escena que tocó especialmente a los fans del videojuego de The Last of Us.

The Last of Us (HBO)

Avance mortal

Tras la muerte de Sarah, nos trasladamos 20 años en el futuro, donde ya se vive una situación de completo caos y el hongo está fuera de control. Muchas vidas se han perdido y el panorama es distópico.

The Last of Us (HBO)

Una esperanza

Es así que se integra a la trama Ellie, otra de las protagonistas de The Last of Us, quien por ahora se hace pasar por una niña llamada Veronica.

The Last of Us (HBO)

Atrapada y sin salida

Ellie (Bella Ramsey) es custodiada por Marlene, líder de las luciérnagas de Boston, quien quiere trasladar hacía otra custodia a la niña.

The Last of Us (HBO)

La joven inmune

Ellie (Bella Ramsey) fue atacada, pero no se transformó en una caníbal, como el resto de la población. Su inmunidad la convierte en pieza clave.

The Last of Us (HBO)

Misión

Mientras tanto, encontramos que Joel se unió a Tess en su búsqueda por descubrir el paradero de Tommy, quien lleva desaparecido mucho tiempo.

The Last of Us (HBO)

Un trueque

Tess y Joel aceptarán llevar a Ellie a cambio de recibir un equipo que Marlene les promete entregar mientras la pequeña esté a salvo. Sin embargo, salir de la zona resguardada será más difícil de lo que pensaron.

The Last of Us (HBO)

Flashback

Es así que un militar ataca a los fugitivos. Esto hace que Joel recuerde el disparo que acabó con su hija Sarah y la escena se volverá muy violenta.

The Last of Us (HBO)

Señal de problemas

El primer episodio de The Last of Us cierra con el tema Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Antes, en este capítulo, Ellie descubre un código de comunicación de Joel en el que la música de los ochenta significa que se viene un gran problema.

