‘The Last of Us’: Bella Ramsey se declara persona no binaria, ¿qué dijeron sus fans?

Bella Ramsey fue objeto de críticas anteriormente por ser quien interpreta al personaje principal de la serie 'The Last of Us'. (LN con imágenes de HBO)

Bella Ramsey, a quien se le conoce por interpretar a “Ellie” en la serie The Last of Us de HBO, reveló en una entrevista con The New York Times que es una persona no binaria; es decir, que no se identifica ni con el género masculino, ni con el femenino.

En la conversación con el medio estadounidense, Ramsey comentó que siempre marca “no binario” a la hora de decidirse por un género en los documentos importantes. Destacó que no tiene problemas si alguien se equivoca con sus pronombres, aunque preferiría que, de ser así, utilizaran “él” y no “ella”.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien me llamaría ‘ella’ o ‘él y yo no pensaría en eso. Pero sabía que si alguien me llamaba ‘él’, sería un poco emocionante”, aseguró Ramsey en la entrevista.

La noticia sobre la identidad de género de Ramsey, de 19 años y nacionalidad británica, se dio a conocer el jueves 12 de enero, tres días antes de que se estrenara la producción inspirada en el famoso videojuego. Cabe destacar que Ramsey fue objeto de críticas anteriormente por ser quien interpreta al personaje principal de la serie.

Las declaraciones resonaron en las redes sociales, donde algunos fanáticos se mostraron en contra de su identidad de género, mientras que otros apoyaron su decisión de compartirlo.

“Antes de que supiera que Bella Ramsey era una persona no binaria la amaba, ahora le amo”, escribió una de sus seguidoras. Otros simplemente felicitaron la decisión y externaron su emoción por ver la serie en la plataforma de streaming.

