‘Star Wars Celebration’: Disney+ presentó los estrenos del universo ‘Star Wars’

'Andor', 'The Mandalorian' y 'Skeleton Crew' son las nuevas propuestas de Disney y Lucasfilm para los próximos meses. (Instagram)

Por causa de la pandemia el tradicional Star Wars Celebration no se festejaba desde el 2019. Este 2022, sin embargo, el gran evento volvió a realizarse en la localidad de Anaheim (Los Ángeles) y trajo consigo con grandes sorpresas para los fans del universo Star Wars.

Por ejemplo, Disney+ y Lucasfilm aprovecharon el evento para anunciar el estreno de varias de las producciones que estarán en su plataforma de streaming próximamente. Esta noticia llega acompañada del lanzamiento este viernes 27 de mayo de la serie Obi-Wan Kenobi.

A continuación les presentamos los detalles de las nuevas producciones.

[ ‘Obi Wan Kenobi’: Disney+ celebra el ‘Día de Star Wars’ con tráiler que da pistas de Darth Vader ]

Andor (estreno 31 de agosto): Es una precuela del filme Rogue One: una historia de Star Wars que sigue al personaje Cassian Andor (Diego Luna). Temporalmente está ubicada cinco años antes de la película, durante los años de la formación de la Alianza Rebelde.

The Mandalorian (tercera temporada, estreno: febrero del 2023): Din Djarin (Pedro Pascal) y Gorgu seguirán su particular periplo galáctico en una tercera temporada. Además se confirmó la presencia del personaje Bon-Katan, interpretado por Kate Sackhoff.

The Skeleton Crew (estreno en el 2023): El actor Jude Law se une al universo de Star Wars en esta serie, la cual está ambientada en una línea del tiempo posterior a Return of The Jedi, en la época de la Nueva República. La serie se centrará en unos niños perdidos en la galaxia, quienes tratan de encontrar el camino a casa.

Bono:

Willow (estreno 30 de noviembre): Las compañías también anunciaron el estreno de Willow, serie inspirada en la película del mismo nombre que Lucasfilm estrenó en 1988 con Warwick Davis, Val Kilmer y Joanne Whalley. Esta producción no tiene nada que ver con Star Wars, pero también significa un estreno importante para la plataforma digital.