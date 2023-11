Spotify Wrapped 2023: Peso Pluma, Bad Bunny y Karol G tienen las canciones más escuchadas en Latinoamérica

Con el anuncio del Spotify Wrapped, ya llegaron las canciones más escuchadas del 2023. En el caso de Latinoamérica, la lista está encabezada por artistas regionales de géneros urbanos en español.

El primer lugar se lo lleva Peso Pluma, quien llegó a desafiar el dominio de Bad Bunny. Entre ambos artistas suman 15 de 50 piezas más reproducidas por los oyentes de la región.

Los temas más sonados son Ella baila sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado, así como La Bebe - Remix, también de Peso Pluma pero con Yng Lvcas.

Como es costumbre, Bad Bunny no se quedó atrás en los primeros puestos del playlist. Obtuvo el tercer lugar con un x100to, sencillo en el que colaboró con Grupo Frontera.

El Conejo Malo también tuvo otras menciones en esta lista, en la que perduraron los ritmos de su disco Un verano sin ti, lanzado en el 2022, con los temas Ojitos lindos, Me porto bonito y Efecto.

Peso Pluma es un artista mexicano de 24 años. Comenzó a subir en popularidad desde que lanzó su primer álbum 'Ah y Que?' en el 2020. Desde entonces, ha colaborado con los exponentes internacionales más famosos en la música latina.

La cuarta canción más escuchada por los latinoamericanos la aportaron las colombianas Karol G y Shakira, quienes marcaron la escena musical con su sencillo TQG.

Solo en el caso de Karol G, otros temas suyos también conquistaron al público según este top 50; se trata de Qlona, X si volvemos, Provenza y Amargura.

Después de ellas sigue el colombiano Feid, quien aportó sus colaboraciones con Yandel (Yandel 150), Ozuna (Hey Mor), Young Miko (Classy 101) y Mora (La inocente), así como con sus canciones en solitarios Feliz cumpleaños Ferxxo, Chorrito pa las animas y Normal.

No queda por fuera el argentino Bizarrap, que irrumpió en el ránking con tres de sus sesiones de Bzrp Music Sessions en la que participaron Shakira, Quevedo y Peso Pluma.

En otros idiomas que no sean español, sobresalen los brasileños Marília Mendonça e Israel & Rodolffo. Estos artistas sumaron reproducciones con sus sencillos Leão y Bombonzinho, respectivamente.

Además, dentro de la lista de las canciones más escuchadas por los latinoamericanos solo se encuentran las contribuciones de dos cantantes estadounidenses: Miley Cyrus con Flowers y Harry Styles con As It Was.

Algunos artistas que también figuran en la preferencia latina son Manuel Turizo, Plan B, Quevedo, Carin Leon, Myke Towers y Fuerza Regida.