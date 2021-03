Desde entonces han pasado dos cosas: todas las series que Marvel producía para otras empresas actualmente están canceladas y, por ahora, concluidas, y en paralelo el calendario venidero de series basadas en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby para Disney+ se extienden al infinito y más allá: después de WandaVision, el 2021 verá el lanzamiento en ese servicio de paga de otras esperadas series derivadas de los filmes de Marvel, como The Falcon and the Winter Soldier (19 de marzo); Loki (11 de junio); What If..? (animada); Ms. Marvel, y Hawkeye.