”Otra cosa fue el terremoto de Cinchona y también fue de pura casualidad. No me tocaba presentar ese día la edición del mediodía de Telenoticias pero Marcelo (Castro) había pedido libre y entonces me tocó presentar con doña Pilar. Nos agarró el terremoto en media edición y cuando yo estoy nervioso me da risa, entonces al principio yo me estaba riendo mucho y fue porque tenía miedo. Estaba muy asustado. Al final de cuentas, ese hecho me enseñó muchísimo porque yo me preguntaba cuántos periodistas de televisión tenían la oportunidad de estar en medio de un terremoto y seguir transmitiendo. Al día siguiente le dije a doña Pilar que quería que me mandara a cubrir el desastre, ella me entendió esa necesidad y me mandó. Estuve una semana en el sector de Sarapiquí (Heredia) con Natalia Romero.