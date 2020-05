Lo que veremos en los nuevos capítulos de Dead to Me nos revelará qué pasó cuando salió a la luz el secreto que tanto escondía Judy para no perder su amistad con Jen. De lo poco que se ha dado a conocer hasta el momento, es que ambas mujeres, quienes contra todo pronóstico forjaron una amistad, deberán lidiar con crímenes y la constante búsqueda de respuestas por parte de la policía.