Periodista Daniel Murillo habla de su llegada a ESPN: ‘Me ilusiona ver este sueño cumplido’

Desde Liberia y hasta donde sus sueños lo lleven. El periodista costarricense Daniel Murillo, de 32 años, fue fichado por la cadena internacional ESPN y a partir del lunes 26 de febrero aparecerá como presentador de la nueva edición de Sportscenter para Centroamérica. En pantalla hará dupla con la panameña Male Polanco.

El nacional se despidió este 16 de febrero de Repretel, televisora en la que empezó trabajando en las secciones de Nacionales de NCOnce y Noticias Repretel para después poner en práctica su pasión deportiva en Deportes Repretel, en Deportes Monumental, en Conexión Fútbol y en el programa 120 minutos. Ahora está viviendo entre alegría y nerviosismo el sueño de su vida: trabajar para una reconocida cadena internacional.

A partir del 26 de febrero, Daniel Murillo será presentador del noticiero 'Sportscenter', para Centroamérica, de ESPN. Este 16 de febrero él se despidió de Repretel y Monumental. Foto: Repretel para LN.

El sueño de Daniel

Cuando tenía 17 años, Daniel Murillo decidió que debía dejar a su familia y amigos en Liberia, Guanacaste, para llegar a San José a buscar sus sueños. Pensaba que si otro comunicador liberiano, Édgar Silva, lo había conseguido, él también podría.

Fue así que luego de formarse como periodista, en el 2012 empezó su carrera en medios con Yashin Quesada y Columbia. Más adelante llegó a Diario Extra, La Prensa Libre y Extra TV y pasó a Repretel, donde estuvo por seis años.

En el 2022, en el marco del Mundial de Qatar, Daniel colaboró temporalmente con la cadena ESPN desde Buenos Aires, Argentina, haciendo un programa enfocado en la Selección de Costa Rica y Centroamérica. Él considera que fue esa labor la que abrió estas nuevas puertas en el noticiero deportivo regional.

“Ha sido una noticia increíble que se da a mis 13 años y medio de carrera y sobre todo, después de lo que fue, hace un año y un poco, mi trabajo con ellos para la Copa del Mundo. Cuando salí no se habló de una oportunidad en el futuro, pero creo que el trabajo de mi parte y de los colegas ticos que fueron abrió esta oportunidad que permite que me tomen en cuenta en este proyecto”, comentó.

Daniel confía en que su nuevo trabajo representa un sueño cumplido. Rememora esos comentarios que le hacía su mamá de cuando era un niño y tomaba los cepillos de cabello para hacer que narraba o presentaba deportes.

“Ahora, tiempo después, verme con una posibilidad real me hace sentir muy ilusionado. Soy consciente de la responsabilidad que tengo y estoy agradecido con todos los que han formado parte del camino en estos 13 años en los que me he desarrollado en el campo”, expresó.

El 23 de febrero, Daniel se mudará hasta Buenos Aires, donde iniciará su nueva etapa profesional. Vivirá allí porque es desde Argentina que se manejan las operaciones de ESPN para Centroamérica.

Mientras termina de afinar detalles de cara a su nuevo inicio, dice sentirse muy emocionado y asimilando esos sentimientos de nostalgia que provoca separarse de su familia, de sus compañeros de trabajo, pero con “la fortaleza y confianza” de que todo va a salir bien.

“Aún a veces no me lo creo, sobre todo, por esa responsabilidad; realmente estoy muy ilusionado con realizar un mejor trabajo, poder desarrollarme, ver un sueño cumplido, pero muy enfocado en el reto profesional que se viene y quiero asumir de la mejor manera. (...)”, añadió.

Desde que recuerda, el periodismo deportivo ha sido el amor de su vida. Por ello cada oportunidad ha hecho que su vocación crezca, eso sí, los buenos momentos no lo han alejado de la humildad, una virtud que considera lo ha traído hasta donde está hoy.

“Cuando veo para atrás me siento muy agradecido por estas oportunidades”, dijo.

De su trabajo en Sportscenter celebra trabajar con su colega panameña y asegura que los deportistas nacionales y de la región contarán con el respaldo del noticiero para dar a conocer sus historias y logros.

En noviembre y diciembre del 2022, Daniel Murillo realizó un trabajo especial para ESPN en el marco del mundial de Qatar. Foto: Instagram

Sobre Sportscenter

La nueva edición de Sportscenter para Centroamérica se estrena el 19 de febrero; sin embargo, Murillo se incorporará una semana después. El espacio se emitirá de lunes a viernes a la 1 p. m., hora de Costa Rica, a través de ESPN y Star+.

El programa iniciará con la cobertura de la Copa Oro femenina de la CONCACAF.

“Con la conducción de la panameña Male Polanco y el costarricense Daniel Murillo, ESPN abrirá las puertas de par en par al talento y deporte centroamericano para dar a conocer en cada jornada lo más destacado, con énfasis en fútbol, béisbol, baloncesto, boxeo y automovilismo dentro de una amplia variedad deportiva”, informó ESPN mediante un comunicado de prensa.

Con su llegada a ESPN, Daniel se convierte en el tercer costarricense en trabajar frente a las cámaras de la prestigiosa cadena. Desde el 2018, la periodista Natalia Álvarez es parte del canal especializado en deportes, y anteriormente, Randall Álvarez trabajó ahí por 15 al lado de figuras como Mario Kempes y Luis Omar Tapia.

Sobre Natalia, Daniel contó que apenas ella se enteró de su contratación, lo llamó para expresarle su alegría. “Espero que pronto podamos coincidir en pantalla”, dijo Daniel Murillo.