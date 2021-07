¡No más Penny! Kaley Cuoco muestra su lado atrevido en ‘The Flight Attendant’

The Flight Attendant. HBO Max para LN Además de protagonizar 'The Flight Attendant', Kaley Cuoco, de 35 años, también es una de las productoras ejecutivas de la serie. HBO Max para LN

Cassie Bowden vive en la cima del mundo... literalmente. Su trabajo de azafata la lleva de Nueva York a Roma y luego hasta a Asia en cuestión de días. Joven, soltera y hermosa no hay nada que la detenga.

Su estilo de vida es desenfrenado y ya la ha metido en aprietos antes pero siempre sale bien librada... hasta ahora. Un trágico suceso podría cambiar todo para siempre, en especial porque no recuerda muy bien bien qué fue lo que pasó durante una alocada noche en Bangkok. Esta es la sinopsis de The Flight Attendant, la serie original de la plataforma HBO Max con la que la actriz Kaley Cuoco demuestra que hay vida después de Big Bang Theory, la serie que la convirtió en estrella gracias a su papel de Penny.

Estrenada en noviembre del 2020, es hasta ahora que está disponible en nuestro territorio gracias la llegada, el pasado 29 de junio, de la nueva plataforma de streaming.

La serie, que gira entre el humor negro y el drama, llamó la atención de muchos esta semana, luego de que fuera una de las principales nominadas en los premios Emmy. En ese certamen se medirá en cinco categorías, entre ellas las de mejor serie cómica, mejor actriz de comedia (Cuoco) y mejor actriz secundaria, para Rosie Pérez.

Esta es la primera nominación de Cuoco en los Emmy, ya que nunca fue tomada en cuenta para este premio por ninguna de las doce temporadas que duró Big Bang Theory, serie que finalizó en el 2019.

Cuoco no solo es la protagonista de The Flight Attendant, la californiana también funge como una de las productoras ejecutivas de esta serie, que cuenta con ocho capítulos de unos 45 minutos cada uno y que es producida por la propia compañía de la actriz.

La serie se filmó en media pandemia e, incluso, el rodaje se vio interrumpido por el cierre impuesto en la ciudad de Nueva York. Cuando el trabajo se pudo retomar fue un alivio para la actriz y su equipo: “Fue alegre; fue peculiar. Fue reconfortante fingir que todavía estábamos en los tiempos de antes”, aseguró Cuoco a The New York Times.

Sin embargo, hubo momentos en los que dudó que a la gente le fuera a gustar su nueva propuesta. “Hubo noches en las que iba a mi apartamento y lloraba. Pensaba: ‘Dios mío, todo el mundo va a odiar esto’”, le dijo la actriz a EW.

“Fueron muchas emociones y altibajos, porque este proyecto vivía o moría conmigo”, agregó la intérprete.

Además de Cuoco y Pérez, The Flight Attendant cuenta con las actuaciones de Michiel Huisman (Game of Thrones, La invitación), Zosia Mamet (Girls) y T. R. Knight (Grey’s Anatomy), entre otros.

La serie está basada en la novela del mismo nombre escrita por el autor estadounidense Chris Bohjalian.

Giro total

Kaley Cuoco comparte créditos con el actor Michiel Huisman ('Game of Thrones'), con quien incluso grabó la primera escena de sexo de su carrera. HBO Max para LN

Aunque Kaley Cuoco, de 35 años, ha participado en decenas de series de televisión y casi 30 películas, su nombre siempre estará asociado con el personaje de Penny, de Big Bang Theory, la vecina de un grupo de nerds que termina siendo una más del grupo gracias a su vivacidad y encanto.

Aunque hay muchos ejemplos de actrices que han tenido éxito en sus carreras después de interpretar personajes tan fuertes, como es el caso de Jennifer Aniston que siempre será Rachel de Friends, o Julia Louis-Dreyfus que jamás se podrá desligar de Elaine de Seinfeld, son más los ejemplos de actores que nunca más vuelven a tener aceptación en producciones posteriores.

Con el personaje de la aeromoza Cassandra Bowen, la actriz californiana busca darle un giro a su carrera, ya que no se trata de la típica comedia juvenil como lo que había hecho hasta ahora. Su papel es el de una mujer que tiene problemas con el alcohol, al punto de que bebe hasta en el trabajo y no le importa involucrarse en un romance casual, aún cuando se trate de uno de sus pasajeros.

De hecho, para la actriz, uno de los principales retos que se le presentaron en esta nueva serie fue filmar su primera escena de sexo y, por si fuera poco, dentro del baño de un avión. “Me sentía fuera de mi elemento”, confesó Cuoco a The Hollywood Reporter.

“Simplemente no tenía ni idea. Cuando dijeron corte, yo estaba flotando sobre él (Michiel Huisman) como si estuviera en un inodoro. Yo pensaba: -No estoy tocando nada, no estoy mirando nada-. No sabía qué hacer. (Huisman) me dijo: -Estás actuando tan raro, estás haciendo esto más extraño de lo que debería ser-”, agregó.

“Recuerdo haber dicho: -¡Chicos, esto es tan ridículo! ¡Esto nunca sucedería!-.Y luego el equipo comenzó a enviarme artículos y blogs sobre asistentes de vuelo y el mile high club (quienes han tenido sexo durante un vuelo). La gente realmente había hecho esto. Eso fue un shock para mí, porque, ¡miren el tamaño del baño!. Bien, supongo que dos personas podrían caber allí”, relató en la entrevista.

La serie ya fue renovada para su segunda temporada, la cual se estrenará en el último trimestre del 2022, por lo que esta aventura apenas alza su vuelo.