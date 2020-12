“Siento que Phoenix nunca fue un niño. Desde muy pequeño no se quería cortar el pelo ni usar ropa de niño. No le dimos importancia hasta que comenzó a decirlo y expresar que quería ser una niña. No le forzamos esto a nadie, pero es la realidad. Esto solo somos nosotros y este es Phoenix” dice el papá, mientras su hija se prueba una corona de flores.