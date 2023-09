‘Nace una estrella’: Steven Campos es el primer eliminado de la sexta temporada

Steven Campos se convirtió la noche de este domingo 17 de setiembre en el primer eliminado de la sexta temporada de Nace una estrella.

Al cantante de 21 años, vecino de Moravia, no le alcanzaron los votos del público ni las calificaciones del jurado para continuar en la competencia de canto de Teletica.

De hecho, el joven mencionó al inicio del programa que debía esforzarse el doble esta semana, pues quería salir del fondo de la tabla. Aunque esta noche obtuvo un total de 30 puntos y superó a otros de los participantes, no fue suficiente.

Steven Campos interpretó 'Tacones rojos' en el tercer programa de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Al final de la noche y tras la sumatoria de puntos, Campos fue al reto de eliminación junto a Sofía Gatgens, quien tampoco logró los puntos necesarios para salvarse. Sin embargo, el jurado, integrado por Ricardo Padilla, Debi Nova, Marvin Araya y Joaquín Iglesias, decidió salvar a la joven.

“Es una experiencia increíble presentarse en un escenario como este. Fue estresante porque tenía que pensar en la interpretación, en el baile, en esas cámaras, pero fue muy lindo y no voy a olvidarlo, estoy seguro que me va a ayudar a crecer en mi carrera profesional”, dijo Campos luego de despedirse.

En dos semanas, el joven debuta como protagonista de la obra de teatro musical Los tres encantos, que se presentará en el Teatro Nacional. Este espectáculo reúne a varios personajes de Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lyra.

La gala

El tercer programa de la temporada arrancó con la presentación del niño Maykol Cordero, quien interpretó Mi dulce niña. Posteriormente, Gustavo Marín mostró su talento sobre el escenario con la canción Estrellitas y duendes.

Rolling in the Deep fue el siguiente tema en escucharse en la voz de Amanda Alonso. Mientras que Valery Álvarez cantó Mi mayor venganza y Sofía Gatgens hizo lo propio con Los amigos no.

El joven Dani Maro interpretó la canción de Maluma Felices los 4; Jeremy Solís cantó Palabra de honor, de Luis Miguel, y Steven Campos, Tacones rojos, de Sebastián Yatra.

La siguiente en salir a escena fue Ana Laura Madrigal, quien presentó su versión de A puro dolor. Por su parte, Jenny Gómez cantó Mentira y Mariser Picado desafió al juez Marvin Araya con el tema Me muero.

Una de las imágenes que dejó la gala del 17 de setiembre: la despedida de Steven Campos en medio del cariños de los concursantes. (Lilly Arce Robles.)

El gran momento de la noche llegó cuando James Angulo subió al escenario para interpretar el tema Ella, original de Leonardo Favio; su presentación fue elogiada por el jurado. Por ejemplo, Debi Nova le dijo que tenía todo para ser el próximo Raphael, mientras que Ricardo Padilla le dio el primer 10 de la temporada.

Jefferson Donado mostró su sabor venezolano con el tema Me va a extrañar y, posteriormente, Rowena Scott interpretó Sabor a mí.

Los últimos tres en salir a escena fueron César Fuentes con el tema Pobre diablo; el pequeño Lucas Guerrero con Mi buen amor y, finalmente, la salvadoreña Jafet Jerez interpretó Yo te pido amor

