María Fernanda León habla de ‘Nace una estrella’: ‘Es un sueño que no me había atrevido a tener’

Agradecida, emocionada, por momentos nerviosa pero viviendo un sueño, así se siente María Fernanda León como presentadora de la sexta temporada de Nace una estrella.

La carismática conductora siente que está en el lugar correcto, pues en el programa de Teletica no solo puede hablar frente a cámaras, sino que también se trata de una competencia de canto. Es decir, sus dos grandes pasiones.

“Esta ha sido una experiencia hermosa. Siento que Dios me habla a través de las acciones y no puedo estar más agradecida por todas las experiencias que he pasado para estar aquí. Lo que más me impresiona es que Dios sea tan bueno conmigo y me ponga en lugares en los que me siento tan feliz y cómoda”, afirma la presentadora.

Es un ganar, ganar. “Aquí no solo disfruto del talento nacional, sino de buena música y canciones que han marcado mi vida”, agrega.

María Fernanda León forma parte del programa 'Nace una estrella' desde las audiciones.

Esta es una oportunidad que nunca pensó que iba a tener y por eso disfruta cada minuto.

“Es un sueño que ni siquiera me había atrevido a tener. Eso es lo más fuerte de todo. Es la primera vez que todos mis mundos que, aunque parezcan muy parecidos, se unen por primera vez: el canto, la interpretación, presentar, la música. Entonces ha sido muy lindo”, asegura.

María Fernanda se siente muy agradecida de que la producción la haya tomado en cuenta desde las audiciones, pues esto le ha permitido observar todo el proceso y ver el crecimiento de los participantes desde su primera presentación ante el jurado.

Es más, confiesa que se ha encariñado mucho con los participantes, a quienes ahora incluso los aconseja desde su conocimiento y desde sus experiencias.

“De repente me les acerco y les digo: ‘ey, te suena demasiado bien; estuve en tu lugar, también estuve en una audición, también sentí ese susto’. También les digo que lo disfruten al máximo porque cuando estuve en Tu cara me suena me pasó que los nervios, el susto y la ansiedad de saber qué iba a pasar me bloqueaban. No me permitían disfrutar la experiencia que estaba viviendo; entonces, les digo que disfruten cada vez suban al escenario”, confiesa.

La conductora y cantante considera que este programa es “una plataforma muy grande para ser artistas” y el “trampolín más grande que pueden tener”.

Además, reveló que, aunque se siente muy nerviosa, trata de practicar mucho antes del programa, para que las emociones “no se noten”.

“A mí me pueden ver muy segura y toda la cosa, pero me pongo nerviosa. Creo que la persona que no se ponga nerviosa está muerta por dentro. Lo que hago es encomendarme a Dios y salir adelante. Yo paso estudiando el guion y trato de estar muy concentrada siempre para que en cámaras se note el gran trabajo que hay detrás”, detalla.

Al final, el apoyo de su familia le da seguridad en cada paso que da y eso la hace sentir muy tranquila en el escenario, pues “desde el inicio de la carrera siempre hemos podido celebrar cada uno de mis logros en cada una de las plataformas”. Esta no es la excepción.